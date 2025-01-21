النائب مختار الموسوي يكشف سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة

كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم.

وقال محمود في حديث صحفي" إن "تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، بسبب ارسال الحكومة تعديل جديد على التعديل المرسلة سابقاً".

وأضاف أن "التعديل الجديد يحتاج إلى مناقشات وحوارات جديدة داخل اللجنة المالية البرلمانية، ولهذا اجل التصويت لحين مناقشة التعديل الجديد خلال الايام القليلة المقبلة".

وصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة، بعدها رفع الجلسة الى اشعار اخر.