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رئيس الوزراء: العراق يسير بخطى واثقة نحو الإصلاح وتطوير العلاقات الإقليمية والدولية


أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمتلك خصوصية كبيرة في التعامل مع قضايا البقاء، مشيرا إلى أن "العراقي من أكثر الشخصيات أنفة واعتدادا بنفسه، ولا يمكن أن يكون خاضعا لأحد، أيا يكن"، مبينا، أن "تصوير بلدنا بأنه يتبع لأي دولة أمر يتنافى مع الشخصية التاريخية للعراق".

كذلك تناول السوداني العلاقات الدولية للعراق، مؤكدا  على أن "العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة لها خصوصية"، مشيرا إلى أن "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة في علاقتنا مع المملكة المتحدة".

كما أوضح، أن بغداد تعمل على "بناء علاقة مؤسساتية مستقرة مع واشنطن"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تظل شريكا رئيسيا للعراق".

وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد أن "الرياض شريك أساسي في معادلة العراق الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الربط الكهربائي مع السعودية ليس مجرد مشروع تقني بل هو خطوة نحو تحقيق تكامل اقتصادي طويل الأمد".

وأضاف، أن العراق يلعب دورا محوريا ك"وسيط فاعل" بين مختلف الأطراف الإقليمية، حيث باتت بغداد "مركزا للحوار الهادئ الذي يهدف إلى تجسير الهوة بين الفرقاء".

وأوضح السوداني، بأن العراق يسير بخطى واثقة نحو الإصلاح المؤسسي، حيث تعمل الحكومة على "دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية"، مشيرا، إلى التزام الحكومة بسياسة الانفتاح والشراكة الحقيقية، مع التأكيد على العزيمة في بناء "عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي".

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