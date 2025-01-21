محكمة جنايات الانبار تحكم بالإعدام بحق إرهابي ينتمي لداعش

أصدرت محكمة جنايات الأنبار، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق مجرم ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي، واشتراكه بعمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، إن "الإرهابي كان يقوم بتزويد كيان داعش الإرهابي بأعداد جرحى القوات الأمنية الراقدين في مستشفى الرمادي لتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم، فضلا عن إرشادهم بعناوين السكن الخاصة بضباط ومنتسبي الاجهزة الأمنية في مدينة كبيسة".

وأوضح المجلس، أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".