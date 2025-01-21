الأخبار

حريق كبير داخل مجمع للأدوات الاحتياطية في مدينة الكاظمية


تسبب الحريق الذي اندلع امس في محال تجارية بالشارع الأمريكي بمنطقة الكاظمية شمالي بغداد، فبحسب مواطنون من المنطقة فان الحريق تسبب بخسائر تقدر بالمليارات، فيما لم يستبعدوا ان يكون بفعل فاعل. كما أفاد مصدر أمني، في وقت سابق، باندلاع حريق داخل مجمع تجاري في الكاظمية شمالي بغداد، حيث ذكر المصدر، "اندلع حادث حريق كبير داخل مجمع للأدوات الاحتياطية في مدينة الكاظمية".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحادث"، مشيرا الى ان "المعلومات الأولية تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة تماس كهربائي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشركات البريطانية تستعد لمشاريع تحلية مياه البصرة
البرلمان العراقي يُفعّل دوره الرقابي، باستجواب وزيرة الاتصالات
محكمة جنايات الانبار تحكم بالإعدام بحق إرهابي ينتمي لداعش
خلية الإعلام توضح ما حدث في الطارمية وتشكل مجلسا تحقيقيا بالحادثة
رئيس الوزراء : الموازنة تضمنت تخصيصات لدعم الصحة
حريق كبير داخل مجمع للأدوات الاحتياطية في مدينة الكاظمية
مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية التي تتضمن 10 فقرات
رئيس الوزراء يوجه رسالة تهنئة الى ترامب
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تباشر باستقبال طلبات النازحين
إعفاء ذوي الشهداء من التعرفة الكمركية لإستيراد السيارات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك