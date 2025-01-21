تسبب الحريق الذي اندلع امس في محال تجارية بالشارع الأمريكي بمنطقة الكاظمية شمالي بغداد، فبحسب مواطنون من المنطقة فان الحريق تسبب بخسائر تقدر بالمليارات، فيما لم يستبعدوا ان يكون بفعل فاعل. كما أفاد مصدر أمني، في وقت سابق، باندلاع حريق داخل مجمع تجاري في الكاظمية شمالي بغداد، حيث ذكر المصدر، "اندلع حادث حريق كبير داخل مجمع للأدوات الاحتياطية في مدينة الكاظمية".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد الحادث"، مشيرا الى ان "المعلومات الأولية تشير الى ان اسباب الحادث نتيجة تماس كهربائي".