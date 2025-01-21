رئيس الوزراء يوجه رسالة تهنئة الى ترامب

بعث رئيس الوزراء رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعث، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد السوداني في البرقية "تطلع العراق لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين"، مشددا على "أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً".

وبين السوداني أن "الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة".