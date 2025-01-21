وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تباشر باستقبال طلبات النازحين

باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، باستقبال طلبات النازحين للشمول بالقروض الميسرة ورواتب الرعاية والمعين المتفرغ في بغداد والمحافظات دون أي استثناء، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الإجراء يأتي لتلبية احتياجات هذه الفئات والتخفيف عن كاهلها من خلال التقديم عبر منصاتها الإلكترونية أو اللجان الميدانية التي تتولى مهمة زيارة مخيمات النازحين.

وأضاف أن وزارته اعتمدت خلال الأعوام الماضية خططاً مشتركة لتأهيل النازحين بزجِّهم في سوق العمل بعد عودتهم إلى مناطق سكناهم الأصلية، وشملت عدداً كبيراً منهم برواتب الحماية والمعين المتفرغ، لافتاً إلى استمرار هيئة الحماية الاجتماعية بزياراتها إلى المخيمات، وشملت خلالها أكثر من 60 ألف أسرة نازحة بإعانات الحماية، منوهاً بأن القرار الجديد يشمل جميع الأسر النازحة والعائدة من النزوح بجميع المحافظات، ما لم يشملوا بها سابقاً.