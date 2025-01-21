إعفاء ذوي الشهداء من التعرفة الكمركية لإستيراد السيارات

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، استحصال موافقة رسمية من وزارة المالية لإعفاء ذوي الشهداء من التعرفة الكمركية لاستيراد السيارات ولمرة واحدة، إذ ذكرت المؤسسة في بيان، انه "تم استحصال موافقة وزارة المالية وتوجيه الهيئة العامة للكمارك لغرض تطبيق قانون مؤسسة الشهداء الخاص بإعفاء ذوي الشهداء من التعرفة الكمركية عند استيراد السيارات ولمرة واحدة".

وأوضحت المؤسسة، ان "القرار جاء في اطار متابعة فقرات قانون مؤسسة الشهداء المعدل وبجهود حثيثة من قبل رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي".