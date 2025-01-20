قيادة عمليات بغداد تغلق ثمانية معامل لإنتاج "الإسفلت"

اعلنت قيادة عمليات بغداد عن غلق ثمانية معامل لإنتاج "الإسفلت" مخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية بجانب الكرخ.

وقالت القيادة في بيان" انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تواصل لجنة الأمر الديواني (٢٤١٢٨٥) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات غلق وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن)غير المجازة، تمكنت اللجنة بإسناد قوة من (لواء المغاوير قيادتنا) والقطعات الملحقة به بالتنسيق والتعاون مع مفارز ( وزارة البيئة، دوائر البلدية) من غلق ثمانية معامل لإنتاج "الأسفلت" مخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان وتعمل بدون موافقات اصولية، ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن منطقة (الضابطية-ناحية الخيرات/ذراع دجلة) بجانب الكرخ.