اجتماع بين وزارة المالية الاتحادية وإقليم كردستان لمناقشة المشاكل العالقة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، عن بدء اجتماع بین وزير المالية في اقليم کردستان، اوات جناب، مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.

وقال المصدر إن "اجتماعاً عقد بین وزير المالية في اقليم کردستان، اوات جناب، مع وزيرة المالية العراق طيف سامي".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش موضوع رواتب شهر 12 لسنة 2024، والتزام الاقلیم بتسلیم الايرادات غير النفطية بنسبة 50٪، والیات جديدة لاستلام الاسماء من موظفي الاقلیم، ومناقشة التزامات الاقلیم فی موازنة 25".

وكانت أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، أن وفدا ترأسه الوزير آوات شيخ جناب، توجه إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاً تعديلات قانون الموازنة.

وقالت الوزارة في بيان إن: "الوفد سيتباحث حول معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.