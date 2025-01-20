بعد منعه من الترشح للانتخابات.. حيدر الملا للمفوضية: عياراتكم "خُلب"

علق القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، على قرار منعه من الترشيح للانتخابات، فيما وصف القرار بالعيارت الفارغة.

وكتب الملا في تدوينة على منصة "إكس" قائلاً إنه "مهما اطلق علي من عيارات! ومهما سوقوا عني الادعاءات ! ساقف بقوة بعد الاتكال على الله ومستندا على ابناء شعبي وناسي واهلي لاقول وبصوت عال، عياراتكم (خُلب) وادعائاتكم ( فقاعات)".

واضاف: "لن تثنوني عن المطالبة بقانون العفو العام، وزيارة السجون لانصاف الابرياء، ومتابعة قضايا ذوي ضحايا الارهاب والسعي لعودة النازحين واعمار المدن المحررة والخلاص من قانون المسائلة والعدالة الذي مس الحقوق السياسية والمالية للمجتمع، ليس مثلي من يخشى تهديداتكم، ويحكم".

هذا وقررت مفوضية الانتخابات، امس الأحد، بمنع (حيدر الملا) من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة نهاية العام الجاري.