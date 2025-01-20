السوداني يوجه وزارة المالية بتوفير متطلبات مفوضية الانتخابات

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (20 كانون الثاني 2025)، وزارة المالية بتوفير متطلبات مفوضية الانتخابات.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان السوداني "ترأس اجتماعاً ضمّ؛ رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من أعضائها".

وبارك السوداني، في مستهل الاجتماع، وفقاً للبيان "لمفوضية الانتخابات تمديد عملها بعد تصويت مجلس النواب، كما اطلع على استعدادات المفوضية وتحضيراتها واحتياجاتها لإقامة الانتخابات النيابية العامة المقررة نهاية العام الحالي، وكذلك استعراض إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة من قبل المواطن للإدلاء بصوته".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "وزارة المالية بتوفير متطلبات المفوضية، بعد إعدادها للموازنة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية، مؤكداً استعداد الحكومة الكامل لدعم عمل المفوضية بكل الإمكانيات المتاحة؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية".