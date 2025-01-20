اجتماع الديمقراطي والوطني غداً لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع مع الاتحاد الوطني الكردستاني يوم غد الثلاثاء لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة وبعض الملفات الأخرى في قاعد سعد عبدالله بأربيل، فقد ذكر الديمقراطي في بيانه، انه "تكملة لسلسة الاجتماعات التي بدأت منذ أسابيع، سيعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً في قاعة سعد عبدالله بأربيل غداً الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025".

وتابع الحزب، ان "الوفدين الفنيين للبارتي واليكتي، سيجتمعان لمناقشة وكتابة النقاط الاستراتيجية لجدول أعمال السنوات الأربع المقبلة لمجلس الوزراء العاشر لحكومة إقليم كردستان".

كما أضاف، انه "من المتوقع أن يعد الطرفان خطة لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان في حال التوافق على جميع النقاط".

ومن الجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد 39 مقعداً مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان التي أجريت في الـ 20 أكتوبر تشرين الأول 2024.