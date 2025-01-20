توجيه جديد من رئيس مجلس الوزراء يخص مشروع مدينة الصدر الجديدة

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بإعداد الموديل الاستثماري للمرحلتين الأولى والثانية بمدينة الصدر الجديدة اللتين تضمان 60 ألف وحدة سكنية، حيث ذكر مكتب رئاسة الوزراء في بيان لها، إن "السوداني ترأس اليوم الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي جرت خلاله متابعة الخطوات من جانب الجهات المعنية من أجل المضي بالمشروع".

وأضاف المكتب، أن "الاجتماع استعرض آخر إجراءات الإحالة لمشاريع ومكونات البنى التحتية للمدينة المتعلقة بالمرحلة الاولى التي تضم ( 11) الف وحدة سكنية، على وفق قرار مجلس الوزراء المتخذ بهذا الشأن في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024".

وبحسب البيان، وجّه السوداني بـ"رفع تقرير يومي بالإجراءات المتخذة، وكذلك توجيه دعوات مباشرة للشركات الاستشارية المعروفة والرصينة لتولي المهام الاستشارية للمشاريع والمكونات في المدينة الجديدة".

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، المستشار الفني، والمستشار الاقتصادي، بـ"العمل مع الهيأة الوطنية للاستثمار، لغرض إعداد الموديل الاستثماري للمرحلة الاولى، وللمرحلة الثانية التي تضم ( 49) الف وحدة سكنية. وكذلك حسم موقف الآثار وتحديد المواقع المعنية، فضلا عن تحديد الموديل الخاص بالمحطات الكهربائية المغذية للمدينة الجديدة".