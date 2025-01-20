وزارة التعليم العالي تصدر قراراً جديد يخص إعادة توزيع المعينين

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، أمراً إدارياً بإعادة توزيع المعينين، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أنها "أصدرت أمراً إدارياً بإعادة توزيع المعينين بموجب الأوامر الوزارية (856 في 2024/7/23) و (2701 في 2024/10/10) و(3225 في 2024/11/14) و(5178 في 2024/12/5)".

فيما دعت الوزارة، التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى "اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة".

الأمر الإداري والأسماء:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/20012025.pdf