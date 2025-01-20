النائب الحسيني يوجه تساؤلا نيابيا لوزير النفط بخصوص عقود تصدير نفط كردستان

وجه عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، تساؤلا نيابياً لوزير النفط حيان عبد الغني، بشأن ما وصفها بالتجاوزات النفطية الحاصلة في اقليم كردستان، حيث تتضمن الوثيقة بحسب النائب: "ما تفاصيل العقود المبرمة بين حكومة اقليم كردستان والشركات النفطية الاجنبية وكميات النفط ومشتقاته المصدرة والايرادات المتحققة والمودعة لدى خزينة الدولة وإجراءاتكم بصدد النفط المهرب من حقول الاقليم والتي ادت الى تقليص حصة العراق الاتحادي لدى منظمة أوبك؟".
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