رئيس مجلس النواب يخاطب رئيس الوزراء لاحالة بعض المسؤولين للتقاعد

خاطب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حول احالة رؤساء الهيئات والمحافظين الذين تجاوزوا السن القانوني، الى التقاعد، فقد اظهرت وثيقة، مخاطبة المشهداني للسوداني ومن مبدأ فصل السلطات، لاتخاذ القرارات اللازمة لاحالة المسؤولين الذين تجاوزت أعمارهم السن القانونية البالغة 60 عاما الى التقاعد.

وخلال الأشهر الماضية، جرى الكثير من الحديث والنقاشات حول سبب تأخير إحالة بعض المسؤولين الى التقاعد، ولاسيما محافظ بغداد، ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، في حين يحظر قانون التقاعد بقاء احد في منصبه بعد الـ60 عاما، او في اقصى الأحوال يتم استثناء بعض الفئات لغاية 65 عاما وليس اكثر.