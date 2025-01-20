الدائرة الإعلامية : البرلمان يضيف لجدول اعماله قانون خلافي جديد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدولا معدلا لجلسة البرلمان غدا الثلاثاء، وذلك بإضافة تعديل الموازنة على رأس الجدول، إذ من المفترض ان تشهد الجلسة التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات، قبل ان يتم التعديل على الجدول واضافة تعديل الموازنة كاول فقرة على جدول الاعمال، وسط توقعات بان تشهد الجلسة خلافات يوم غد، بعد ان اصبح الجدول ملغوم بالقوانين الجدلية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد من أعضاء البرلمان كسر يوم امس نصاب الجلسة بسبب قانون تعديل الموازنة، والمتعلق بالمادة 12 الخاصة بمستحقات كلفة برميل نفط كردستان.