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ضبط محل يذبح الدجاج الميت بفيروس "نيوكاسل" ويبيعه للمطاعم على شكل دجاج مذبوح وطازج!


 

أعلنت مديرية صحة محافظ النجف الأشرف، اليوم الاثنين، ضبط محل يذبح الدجاج الميت بفيروس "نيوكاسل" ويبيعه للمطاعم على شكل دجاج مذبوح وطازج، حيث أوضحت المديرية في بيان لها، إنه "بعد تلقي بلاغ عن وجود مخالفات في أحد محلات بيع الدجاج، توجهت فرق الرقابة الصحية إلى الموقع، وتمت ملاحظة أن صاحب المحل أغلقه وانصرف إلى منزله. على الفور، تمت مخاطبة قيادة الشرطة لإرسال دورية مرابطة عند باب المحل لمنع نقل الدجاج الميت وغير المذبوح إلى خارج المحل".

وتابعت، أنه "عند الساعة الواحدة ليلاً، باشرت دورية النجدة المرابطة بالموقع، وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً، تم ضبط صاحب المحل متلبساً بعد فتحه للمحل. تبين وجود دجاج ميت وغير مذبوح يتم بيعه على أنه طازج، مما يشكل غشاً تجارياً واضحاً".

كما ذكرت، أنه "تم غلق المحل لمدة 14 يوماً بقرار رسمي، واصطحاب صاحب العلاقة برفقة الجريمة المنظمة. كما رفعت دائرة صحة النجف الأشرف دعوى قضائية بحقه".

وكشفت المديرية أن "التحقيقات بالتعاون مع البيطرة أظهرت أن جميع الدجاج كان مصاباً، وأن حالات الموت مستمرة في الحقل بسبب إصابته بفيروس نيوكاسل. تم تشريح الدجاج من قبل فريق البيطرة، وأكدت النتائج أنه ميت بسبب المرض".

وبحسب البيان جاء الإجراءات المتخذة كالتالي:

1. القبض على صاحب المحل وتقديمه إلى العدالة.

2. رفع دعوى قضائية رسمية من قبل شعبة الرقابة الصحية.

3. إتلاف جميع كميات الدجاج المصاب والمخالف.

4. غلق المحل بشكل مؤقت لضمان عدم تكرار المخالفة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الغذاء وحماية المواطنين من المخاطر الصحية.

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ضبط محل يذبح الدجاج الميت بفيروس "نيوكاسل" ويبيعه للمطاعم على شكل دجاج مذبوح وطازج!
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