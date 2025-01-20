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مخالفات ستكون غرامتها 20 مليون دينار على أصحاب المولدات


حدد مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، أربع مخالفات ستؤدي لفرض غرامات بـ20 مليون دينار على أصحاب المولدات في بغداد، حيث ذكر رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني إن "العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية"، مشيرا الى ان "مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها ".

وكشف المشهداني عن أن "اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة"، لافتا إلى أن "اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

فيما حدد المجلس تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.

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