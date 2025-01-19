السوداني يبحث مع محافظ ميسان أوضاع المحافظة

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في محافظة ميسان، وسير العمل في مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في المحافظة، والمشاكل التي تواجهها، فضلاً عن متابعة المشاريع الخدمية التي تم اطلاقها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ميسان العام الماضي.

واطلع السوداني خلال اللقاء على مطالب الأهالي في منطقة البتيرة بقضاء الميمونة وفي ناحية السلام؛ لإيجاد الحلول لمشكلة مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر، حيث وجه السوداني وزارة التخطيط بالاستجابة لهذه المطالب، وادراج مشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة أهالي القضاء.