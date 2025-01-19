الأخبار

السوداني يبحث مع محافظ ميسان أوضاع المحافظة


 استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء انه جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في محافظة ميسان، وسير العمل في مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في المحافظة، والمشاكل التي تواجهها، فضلاً عن متابعة المشاريع الخدمية التي تم اطلاقها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ميسان العام الماضي.

واطلع السوداني خلال اللقاء على مطالب الأهالي في منطقة البتيرة بقضاء الميمونة وفي ناحية السلام؛ لإيجاد الحلول لمشكلة مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر، حيث وجه السوداني وزارة التخطيط بالاستجابة لهذه المطالب، وادراج مشروعين لمعالجة مياه الصرف الصحي لخدمة أهالي القضاء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يبحث مع محافظ ميسان أوضاع المحافظة
قوة من الحشد الشعبي ترفع 7 صواريخ “نمساوية” في نينوى
بالوثيقة .. وزارة التربية توجه جميع المديريات بعدم اصدار أي أوامر أعفاء للإدارات المدرسية(مدير ومعاون)
جهاز المخابرات الوطني بعد إقرار قانونه: سنتصدى لكل من يحاول المساس بأمن العراق واستقراره على المستويين الداخلي والخارجي
السوداني يؤكد لمحافظ النجف أهمية التكامل في عمل الحكومات المحلية
نواب يكشفون سبب كسر النصاب القانوني : تعديل قانون الموازنة سيكلف الحكومة 7.5 مليارات دولار
رئيس مجلس النواب يهنئ جهاز المخابرات الوطني باقرار قانونه
البرلمان يدرج العفو العام والأحوال الشخصية على جدول الثلاثاء
هيئة النزاهة الاتحادية تتبنى آلية حديثة لتلقي المعلومات عن شبهات الفساد
السوداني يهنئ جهاز المخابرات الوطني العراقي بمناسبة تصويت مجلس النواب على قانونه
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك