جهاز المخابرات الوطني بعد إقرار قانونه: سنتصدى لكل من يحاول المساس بأمن العراق واستقراره على المستويين الداخلي والخارجي

قال جهاز المخابرات الوطني انه سيتصدى لكل من يحاول المساس بأمن العراق واستقراره على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال الجهاز في بيان بعد إقرار قانونه في مجلس النواب : يتقدم جهاز المخابرات الوطني العراقي قيادة وضباط ومنتسبين الى ممثلي الشعب اعضاء مجلس النواب العراقي على موقفهم الوطني التاريخي الداعم لجهاز المخابرات الوطني وتصويتهم على قانون الجهاز بعد سنوات طويلة من الانتظار، والشكر موصول الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على دعمه المتواصل واللامحدود لعمل الجهاز.

وأضاف كما لا يفوتنا ان نشكر أعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية على وجه الخصوص لجهودهم الكبيرة التي كانت العامل الاهم في اقرار هذا القانون.

وتابع انه في الوقت الذي نثمن فيه هذه الجهود المخلصة ونشكرها نعاهد ابناء شعبنا الكريم على ان نكون بمستوى المسؤولية الوطنية وبذل الغالي والنفيس في خدمة بلدنا الحبيب وشعبنا الكريم والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره على المستويين الداخلي والخارجي./