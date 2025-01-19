السوداني يؤكد لمحافظ النجف أهمية التكامل في عمل الحكومات المحلية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، محافظ النجف يوسف كناوي.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء بحث أهم المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة، والتأكيد على ضرورة إنجازها لما تمثله من فائدة للمواطنين وللنجف التي لها خصوصية، كونها تستقبل ملايين الزوار على مدار العام.

وشدد السوداني على أهمية التكامل في عمل الحكومات المحلية، وأن تتحرك في إطار شامل يأخذ بالحسبان التوافق في الخطط والبرامج والمشاريع، مع ما ثبتته الحكومة في برنامجها الحكومي الذي انطلق من أولويات محددة.