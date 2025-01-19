رئيس مجلس النواب يهنئ جهاز المخابرات الوطني باقرار قانونه

هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني جهاز المخابرات الوطني باقرار قانونه .

وقال المشهداني في بيان : نهنئ ابناء قواتنا الامنية كافة ، وجهاز المخابرات الوطني على إقرار القانون و الذي كان ثمرة لجهود جميع العاملين بحرص داخل الجهاز منذ إعادة بنائه بعد 2003 .

وأكد ان إقرار القانون هو بمثابة تكريم من قبل اعضاء مجلس النواب لتلك الجهود التي بذلها جميع منتسبي الجهاز طيلة السنوات الماضية وما قدموه وبذلوه من عمل حقق الكثير من الإنجازات .

وتابع لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر لاعضاء مجلس النواب الذين تحملوا المسؤولية وحضروا اليوم لجلسة التصويت