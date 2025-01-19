السوداني يهنئ جهاز المخابرات الوطني العراقي بمناسبة تصويت مجلس النواب على قانونه

هنأ رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، جهاز المخابرات الوطني العراقي، ضباطًا ومنتسبين، بمناسبة تصويت مجلس النواب على قانون الجهاز.

وقال السوداني في بيان إن هذا القانون إضافة مهمة في طريق التأسيس لمؤسسات الدولة العراقية وتشكيلاتها الإدارية المستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، كما يشكل استحقاقًا لهذا الجهاز المهم، للمهام الوطنية الكبيرة التي يؤديها، الى جانب صولاته ضد أعداء العراق والديمقراطية، وقد قدم الكثير من الشهداء في سبيل حفظ أمن العراق ودعم استقراره