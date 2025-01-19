البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار

نفى مجلس النواب، اليوم الأحد، (19 كانون الثاني 2025)، الأنباء بشأن تخصيص 54 مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء المجلس.

وقال المجلس في بيان، انه: "ورداً على ما ادعاه (وائل عبداللطيف) عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية".

وأوضح، ان "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية" مبيناً، ان "هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".

وأعلن، ان "الجهات المعنية في مجلس النواب قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".