لجنة المالية في البرلمان تنهي جدل المادة 12 من الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد،عن تصويتها على تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة، إذ ذكر بيان للجنة، أنه "عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، اليوم الأحد 19/1/2025، اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه".

وقد أشار العطواني، وفق البان، إلى ان "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة".

وبيّنت اللجنة أن "مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة 12 بما يضمن إلزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاته وتحقيق المصلحة العامة".

كما تركزت المداخلات، بحسب البيان، على "المادة 12 وناقشت باستفاضة مسائل تتعلق بالشركة الاستشارية، تحديد المدد الزمنية، وتكاليف الإنتاج والتصدير مشيرة بضرورة وضع خطة مدروسة تستند إلى النصوص المقترحة، مع إتاحة إمكانية تعديلها لمعالجة المعوقات وضمان تحقيق أهداف القانون".

وصوتت اللجنة داخلها على "تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بكلف انتاج وتصدير النفط من إقليم كردستان تمهيدا للتصويت عليه في الجلسة المنعقدة الآن".