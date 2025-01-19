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الأمن الوطني يلقي القبض على (قابلة) متهمة ببيع الأطفال حديثي الولادة في الديوانية


قامت قوة أمنية، اليوم الاحد، بالقبض على (قابلة) بتهمة بيع الأطفال وسط محافظة الديوانية، حيث ذكر مصدر أمني، ان قوة من الأمن الوطني القت القبض على "قابلة" في حي الحضارة وسط محافظة الديوانية متلبسة اثناء قيامها بيع طفلة حديثة الولادة بمبلغ 7 مليون، فيما بلغ سعر الصبي 10 مليون.

وتثير تزايد ظاهرة الاتجار بالبشر، الخطر في العراق، بعد أن سجلت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمعية ارتفاعاً في معدلاتها، نتيجة ظروف مختلفة.

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الأمن الوطني يلقي القبض على (قابلة) متهمة ببيع الأطفال حديثي الولادة في الديوانية
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