عمليات بغداد تُغلق ثلاثة معامل لإنتاج الإسفلت مخالفة للضوابط

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، إغلاق ثلاثة معامل لإنتاج الأسفلت مخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان في منطقة حي الوحدة جنوب شرق العاصمة، إذ ذكر القيادة في بيان، انه "استكمالاً لعمليات غلق وتدقيق المصانع والمعامل وكور صهر المعادن غير المجازة، تمكنت اللجنة من غلق ثلاثة معامل لإنتاج الأسفلت مخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان ".

وأضافت القيادة، ان "هذه المعامل تعمل بدون موافقات اصولية، وتتسبب بأضرار كبيرة على صحة وسلامة المواطنين الساكنين ضمن جنوب شرق العاصمة".