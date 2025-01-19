وزارة المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت في إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري".

ودعت الدائرة في الوزارة وفقا للبيان "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى ارسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".