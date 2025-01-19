رئيس حكومة كردستان يجتمع مع رئيس الإمارات في أبو ظبي

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، حيث ذكر مكتب رئاسة الإقليم في بيان، إن "الاجتماع تناول بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العراقية والإقليمية، مع التأكيد على توطيد أواصر الصداقة بين إقليم كردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف المكتب، أن "الجانبين اكدا أيضا على تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في شتى المجالات".