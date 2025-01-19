مستشار الأمن القومي يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، دانيال روبنستين، وبحث معه سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بما يحقق مصلحة العراق وأمن واستقرار المنطقة، إذ ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ان المستشار "استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، دانيال روبنستين، والوفد المرافق له.

وبارك الأعرجي لروبنستين، توليه مهام القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، كما جرى بحث سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بما يحقق مصلحة العراق وأمن واستقرار المنطقة، بحسب البيان.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ بنود هذا الاتفاق واستمراره لضمان أمن مستدام في المنطقة.