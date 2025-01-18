محافظ البصرة :الإجراءات التي اتخذت في منفذ سفوان أسهمت في احتواء الزخم خلال ساعتين فقط

أكد محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني أن الزخم المفاجئ الذي شهده منفذ سفوان كان نتيجة تحويل نظام التأشيرات من الاعتيادي إلى الإلكتروني، بالتزامن مع العطلة الربيعية في بعض دول الخليج وزيارة الإمام الكاظم (عليه السلام).

وقال المحافظ خلال تفقده. سير العمل في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت أن الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها أسهمت في احتواء الزخم خلال ساعتين فقط، .

و أثنى المحافظ على جهود العاملين في المنفذ، الذين أظهروا تفانيًا كبيرًا في خدمة الزوار وضمان انسيابية العمل.

وقال العيداني "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لضيوف العراق وزوار العتبات المقدسة، ونعمل جاهدين لتسهيل إجراءاتهم وضمان راحتهم أثناء زياراتهم إلى العراق عبر منافذ المحافظة.