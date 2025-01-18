رئيس الجمهورية يدعو أعضاء مجلس النواب عن محافظة الانبار إلى إيصال القضايا التي تهم شؤون المواطنين إلى المجلس

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أعضاء مجلس النواب عن محافظة الانبار إلى ممارسة دورهم في إيصال القضايا التي تهم شؤون المواطنين إلى المجلس ، وإيجاد الحلول المناسبة من خلال العمل على سن التشريعات والقوانين، إضافة إلى الدور الرقابي على مؤسسات الدولة.

وقالت الرئاسة في بيان"ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم السبت عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأنبار، بحضور محافظ الأنبار محمد نوري الدليمي، ورئيس مجلس المحافظة المهندس عمر مشعان دبوس.

واضاف البيان" ان اللقاء تناول ، الأوضاع في محافظة الأنبار على مختلف الصعد، إذ أشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها الحكومة المحلية على صعيد ترسيخ الاستقرار الأمني في المحافظة، واستمرار أعمال البناء والإعمار والتطوير، مؤكداً فخامته ضرورة إدامة الأمن والاستقرار عبر تضافر جهود الجميع لما فيه خير أهلها الكرام.

وأكد رشيد أن رئاسة الجمهورية وانطلاقا من دورها في تعزيز العدالة وتطبيق مبادئ الدستور والقانون أسهمت في إطلاق سراح أكثر من (15) ألف معتقل ممن انتهت فترة محكومياتهم، مؤكدا أهمية احترام معايير حقوق الإنسان كنهج ديمقراطي وإنساني يتطابق مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن.

وأشار الرئيس إلى أن رئاسة الجمهورية تعمل بشكل وثيق مع مجلس النواب من أجل اقتراح وتقديم مشاريع القوانين المهمة، حيث قدمت رئاسة الجمهورية عدة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، داعيا إلى الإسراع في مناقشة وإقرار تلك المشاريع لارتباطها بشكل وثيق مع متطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، عن سعادتهم بزيارة رئيس الجمهورية ولقاء أهلها وعشائرها ووجهائها، وحرصه على متابعة احتياجات ومطالب المواطنين.