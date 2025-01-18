رئيس الجمهورية : الامن الركيزة الأساسية نحو التنمية والتطور

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، ان الأمن والاستقرار هو الركيزة الأساسية للانطلاق نحو تحقيق التنمية والتطور لبلدنا وشعبنا.

وقال مصدر صحفي ان رئيس الجمهورية قال خلال زيارته الى محافظة الانبار اليوم، "كلنا شركاء أساسيون في عملية التنمية وبناء المجتمع والإصلاح السياسي ومكافحة الظواهر السلبية ومعالجة الفساد الإداري والمالي وحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية".

وأضاف عبد اللطيف، قائلا "نعاني من تناقص الموارد المائية وتزايد التصحر والجفاف، الذي تتحكم فيه ثلاثة عوامل رئيسية هي: المناخ، إدارة المياه وتصرفات دول الجوار".

هذا ووصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد صباح اليوم السبت إلى محافظة الأنبار، والتقى محافظ الأنبار، ورئيس مجلس المحافظة.