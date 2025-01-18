فقط في العراق .... عشيرة تفرض فصلا عشائريا على قوات الرد السريع في واسط

فرضت عشائر ربيعة "البو بدر" في محافظة واسط، فصلا عشائريا بدفع الدية من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، على خلفية مقتل شخص واصابة آخر من أبناء العشيرة على يد مقاتلين تابعين للقوة العسكرية.

وقال الشيخ ماجد عباس علوان "رئيس فخذ المصالحة" في بيان، "من محافظة واسط الخير، ومن ناحية الموفقية وبالتحديد من مضيف الشيخ عضو البرلمان النائب (أحمد صلال عزيز العاتي) حولت ثمانية من العشائر العراقية من ضمنها عشيرة الجنابيين (المصالحة) وعشيرة العزة وعشيرة المياح والأكرع وعشيرة الزبيد والجبور وعشيرة السادة الشرفة على قبيلة ربيعة عشيرة البو بدر في واسط والمتمثلة بشيخها العام الشيخ (أحمد الصلال) يتقدمهم كوكبة من سادة وشيوخ محافظة واسط المنكولين وعلى رأسهم السيد الفريق الدكتور (ثامر محمد الحسيني) قائد قوات الرد السريع في وزارة الداخلية والسيد العميد الركن نعمان رئيس أركان الفرقة".

وأضاف الشيخ علوان، أن "الفصل العشائري جاء على أثر تجاوز وإطلاق نار أدى إلى مقتل أحد الأشخاص وإصابة الآخر إصابات بليغة، وتم الصلح والتراضي بعد دفع الدية حسب الأعراف والسنن العشائرية".

وتابع الشيخ علوان، "شكرنا وتقديرنا لعشيرة البو بدر والمتمثلة بشيخها العام على حُسن الاستقبال والتوديع والشُكر موصول للسادة والشيوخ المنكولين وعلى رأسهم السيد قائد قوات الرد السريع، ولله الحمد والمنة" .

يشار الى ان اشتباكات حصلت بين قوات الرد السريع ومزارعين في منطقة البسروكية بمحافظة واسط في تاريخ 8 كانون الأول 2024، بعد رفض المزارعين على قطع رافد نهر الرحمة، والتي ادت الى قتل مواطن وجرح اربعة اخرين بعد اطلاق نار من عناصر قوات الرد السريع.