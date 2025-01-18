اضراب لأطباء صلاح الدين عن العمل

قرر مجلس نقابة الاطباء في صلاح الدين، اليوم السبت، غلق جميع العيادات كاحتجاج على الحالة المسيئة والاعتداء الذي حدث في مستشفى تكريت التعليمي، إذ ذكر المجلس في بيان، انه "تقرر غلق جميع العيادات احتجاجا على الحالة المسيئة والاعتداء الذي حدث في مستشفى تكريت التعليمي"، مبينا ان "الاغلاق سيكون لمدة يوم واحد وعدم استقبال المراجعين في العيادات الخاصة وستكون للنقابة خطوات تصعيدية أخرى في حال تكرار ذلك".

وأضاف انه "تم رفع دعوى قضائية ضد المعتدين وفق قانون حماية الأطباء وتكليف القانونيين في النقابة بمتابعة الدعوى"، لافتا الى "ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان إنزال العقوبات القانونية بحقهما".

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوية مصورة تبين الاعتداء الذي طال كادر مستشفى تكريت التعليمي من قبل مراجعين.