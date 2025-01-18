مستشار الأمن القومي يؤكد على أهمية سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، على أهمية سحب الدول لرعاياها م مخيم الهول في سوريا، معتبرا ان ذلك يعزز أمن واستقرار المنطقة في العالم، إذ ذكر مكتب المستشار في بيان، أن "الأعرجي استقبل، اليوم، السفير الأسترالي في بغداد، غلين مايلز، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".

وأعرب الأعرجي بحسب البيان، عن "ترحيب العراق بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهرا من حرب الإبادة والتجويع"، مؤكدا على "أهمية الالتزام بالاتفاق وعدم خرقه والإسراع بإدخال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة".

وأوضح أن "اللقاء شهد بحث ملف مخيم الهول والتأكيد على أهمية سحب الدول لرعاياها من المخيم، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم".