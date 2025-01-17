كمين يُطيح بمفرزة تابعة لجهاز المخابرات التركي، تضم مرتزقة، وقعت في كمين بعمق جبال قنديل

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن مفرزة تابعة لجهاز المخابرات التركي، تضم مرتزقة، وقعت في كمين بعمق جبال قنديل على الحدود العراقية التركية، داخل الأراضي العراقية.

وقال المصدر ، إن "المفرزة كانت تقوم بعملية تمشيط في منحدر عميق بالجزء الشرقي من جبال قنديل، لكنها تعرضت لكمين صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو خمسة من عناصرها".

وأوضح المصدر أن "العناصر المستهدفة هم مرتزقة تم تدريبهم في سوريا، وينحدرون من جنسيات مختلفة، جلبتهم المخابرات التركية لتنفيذ مهام محددة في المناطق ذات التضاريس الوعرة، بهدف ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني".

وأشار إلى أن "اشتباكات عنيفة اندلعت في الموقع واستمرت نحو ساعة قبل أن تهدأ الأوضاع، وسط تحليق مكثف للمروحيات التركية في المنطقة".

وبيّن المصدر أن "المخابرات التركية نقلت العشرات من المرتزقة المدربين في معسكرات داخل سوريا إلى جبال قنديل ومناطق أخرى، في محاولة لتقليل خسائر الجيش التركي البشرية، التي ارتفعت بشكل حاد في الأشهر الماضية، ما أثار غضباً شعبياً داخل تركيا".

وأضاف أن "هذه العمليات تأتي ضمن مساعي حكومة أردوغان لبسط نفوذها في العراق وسوريا، في محاولة لإحياء الحلم العثماني والسيطرة على هذه المناطق".

يُذكر أن القوات التركية تتمركز في العشرات من المواقع شمال العراق، ضمن محافظات إقليم كردستان، وبعضها قواعد كبيرة تضم مهابط للمروحيات".