النزاهة النيابية : تعتزم الكشف عن عدد من ملفات الفساد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية ، لليوم الجمعة ، عزمها اصدار تقريرها الخاص بملفات الفساد في جميع الوزارات والهيئات خلال الجلسات القادمة .
وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي في حديث صحفي ان " لجنته اعدت ملفات النفط والصناعة والتربية والكهرباء والمالية والتجارة ".
وأضاف ان " هناك ملفات فساد كبيرة وخطيرة جاري العمل التحقيق بشانها داخل لجنة النزاهة النيابية ، مشيرا إلى أن الجلسات القادمة ستشهد اصدار تقريرا مفصلا لجميع الوزرات وجم الفساد ".
مؤكدا " حرص لجنته على استقلالية قرارها لكشف جميع الملفات في إطار سعيها لمحاسبة المسؤولين المفسدين وذلك تمهيدا لتقديمهم للقضاء".
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