جهاز الأمن الوطني يصدر بيانا لضباطه ومنتسبيه بشأن ديون ذوي الشهداء

أصدر جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، بياناً لضباطه ومنتسبيه بشأن ديون ذوي الشهداء.
وذكّر الجهاز في بيان "نود إعلامكم بإمكانية استفادة ذوي شهداء جهازنا من الدرجة الأولى حصراً من المبادرة التي أطلقتها مؤسسة الشهداء بخصوص جرد ديون ذوي الشهداء".
وأضاف أن "هذا الإعلان يشمل موظفي جهازنا من ذوي الشهداء (الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية وجرائم النظام البائد والعمليات الإرهابية) بهذه المبادرة".
ودعا الجهاز "ممن لديهم قروض (شراء وحدة سكنية - شراء قطعة أرض - بناء قطعة أرض) التقديم من خلال الرابط أدناه وقبل تاريخ ٢٠-١-٢٠٢٥".
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