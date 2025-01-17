رئيس تحالف العزم : العشائر في سامراء لها دور في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي

أكد رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، ان العشائر في سامراء لها دور في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي، وذلك خلال زيارته مضيف الشيخ مظهر عبود البريعص في مدينة سامراء، حيث كان في استقباله الشيخ مظهر وعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان انه "تبادل السامرائي مع الحاضرين الأحاديث حول قضايا المدينة وأوضاعها الاجتماعية والخدمية، مؤكداً على دور العشائر في تعزيز السلم الأهلي والمساهمة في تحقيق الاستقرار".

وأشاد السامرائي "بدور العشائر في سامراء في الحفاظ على نسيجها الاجتماعي ودعم جهود التنمية والبناء، مؤكداً التزام تحالف العزم بالعمل مع الجميع لتحقيق مصالح المدينة وأبنائها".