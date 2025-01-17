انتقادات واسعة بسبب تعديل قانون منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم!

انتقادات شعبية كبيرة تطال تعديل قانون منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم، وبأثر رجعي! حيث أعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من تعديل قانون الجوازات الذي يقضي بمنح الجواز الدبلوماسي لعوائل السياسيين حتى بعد تقاعدهم. وأكد كثيرون أن هذا القرار يعمق الفوارق الاجتماعية، لا سيما في ظل معاناة غالبية المواطنين للحصول على جواز سفر اعتيادي. وقد اعتبر البعض أن هذا التعديل يساهم في زيادة التمييز الاجتماعي ويخلق فجوة أكبر بين طبقات المجتمع حسب تقرير لقناة السومرية.



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