الموظف في إقليم كردستان ضحية الصراعات بين أربيل والمركز!

أوضحت كتلة جماعة العدل الكردستانية النيابية، اليوم الجمعة، بان الموظفين في إقليم كردستان هم ضحية الصراع بين بغداد واربيل، مشيرا الى انهم لم يتسلموا حتى الان رواتب كانون الأول، حيث ذكر رئيس الكتلة سوران عمر، ان "الخلاف الحالي بين بغداد واربيل حول الاستقطاع التقاعدي والبالغ 726 مليار لان الاقليم يرفض ذلك"، مبينا ان "حكومة الاقليم تسلم من الايرادات غير نفطية الى حكومة الاتحادية 399 مليار لغاية شهر حزيران، ومن بعد هذا الشهر حتى كانون الاول من عام 2024 لم يسلم دينارا واحدا للحكومة الاتحادية".

وأضاف ان "الحكومة الاتحادية تستقطع المبالغ بنهاية 2024 من رواتب الإقليم"، مشيرا الى ان "بغداد تسلم 10 ترليون 726 والاقليم لم يسلم الايرادات النفطي".

وبيّن ان "الموظف ضحية الصراعات بين بغداد واربيل لانهم لحد الان لم يستلموا رواتب شهر كانون الأول"، موضحا ان "وزارة المالية ذكرت ان جميع تمويلات الاقليم متوقفة الا بشرط التوطين حسب قرار المحكمة الاتحادية مع استرجاع الايرادات غير النفطية الى بغداد".