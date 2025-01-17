واشنطن تعلن: سنواصل العمل لنقل عناصر داعش لبلدانهم

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، عن مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لنقل عناصر "داعش" الارهابي الى بلدانهم الأصلية.​

وقالت القيادة في بيان، إن "الجنرال مايكل كوريلا زار سوريا والتقى بعدد من القادة العسكريين الأميركيين، فضلاً عن مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأضافت القيادة أن "الزيارة تستهدف الحصول على تقييم حول التطورات في سوريا والحملة ضد تنظيم داعش هناك"، مشيراً إلى أن "كوريلا زار أيضاً مخيم الهول ومخيمات أخرى تحوي آلاف الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش".

وأكد كوريلا أن "النازحين المرتبطين بداعش في مخيم الهول ومخيمات شمال سوريا هم في الحقيقة جيش لداعش قيد الاعتقال"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأميركية تركز على دعم إعادة سكان مخيم الهول والمخيمات الأخرى لبلدانهم الأصلية".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي داعش لبلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم".