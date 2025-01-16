المندلاوي: يوم الشهيد التركماني جسّد روح التحدي والاصرار لأبناء شعبنا في مقارعة الحقبة الدكتاتورية المستبدة

اكد نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ان يوم الشهيد التركماني، جسّد روح التحدي والاصرار لأبناء شعبنا في مقارعة الحقبة الدكتاتورية المستبدة.

وذكر المندلاوي في بيان:" نستذكر بفخر واعتزاز كبيرين، الدور المشرف لأبناء شعبنا العراقي من المكون التركماني الكريم، وما قدموه من شهداء خلال مسيرتهم الحافلة بالتضحية دفاعًا عن حقوقهم ووجودهم وهويتهم الوطنية، وتفانيهم مع باقي اطياف المجتمع في الذود عن ارض العراق".

وقال المندلاوي:" ان يوم الشهيد التركماني، جسّد روح التحدي والاصرار لأبناء شعبنا في مقارعة الحقبة الدكتاتورية المستبدة، وتخليص العراق من البعث الدموي، ومثل محطة خالدة من محطات النضال والوفاء للوطن، وان من واجبنا كممثلين لشعبنا ان نُقدّم كل ما بوسعنا لبناء عراق قوي ومزدهر تنال فيه مكوناته المختلفة جميع حقوقها المشروعة"