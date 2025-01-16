مسعود بارزاني ومظلوم عبدي يبحثان اتخاذ موقف مشترك للأطراف الكردية في سوريا

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتخاذ موقف مشترك للأطراف الكردية في سوريا.

وذكر بيان لمكتب بارزاني انه استقبل مساء اليوم الخميس القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقر اقامته في مصيف صلاح الدين بأربيل ، وخلال اللقاء، تم بحث الوضع في سوريا والتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة، وكذلك الإطار العام لتعامل الأطراف الكردية مع الوضع الجديد في سوريا وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأطراف الكردية في سوريا.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تقرر الأطراف الكردية في سوريا مصيرها بدون تدخل من أي طرف وبالوسائل السلمية، وأن تصل إلى تفاهم واتفاق مع الحكام الجدد في سوريا من أجل ضمان حقوقهم من خلال الوحدة والموقف المشترك، وأن تكون عامل سلام واستقرار ومنع تكرار المآسي التي تعرض لها الشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا.