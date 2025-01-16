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السوداني يبحث مع "جنرال الكتريك" عدة ملفات بينها الكهرباء


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، اليوم الخميس، وفد شركة جنرال إلكتريك GE، برئاسة الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس.

وذكر بيان لمكتب السوداني أنه "استعرض الوفد مراحل العمل في المشاريع الستراتيجية التي تنفذها الشركة في عموم العراق في مجال الكهرباء، وتنفيذها العشرات من المحطات الثانوية في جميع المحافظات، لرفد المنظومة الكهربائية الوطنية بالطاقة، فضلاً عن أعمال الصيانة طويلة الأمد، التي يجري تنفيذها ضمن سياق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق".

كما أشار اللقاء، وفق البيان، إلى "أهمية تعزيز التعاون بمجال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، ضمن إطار خطط الحكومة التي تهدف إلى زيادة نسب إنتاج الطاقة الكهربائية، وسد الحاجة المتزايدة لها، وكذلك تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، التي تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في البلاد".

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