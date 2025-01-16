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مساعٍ حثيثة لمحاولة استرجاع الارشيف الوطني العراقي من امريكا!


 

‎كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، عن مساع لاستعادة الارشيف الوطني العراقي من الولايات المتحدة الأميركية، إذ ذكر مدير الهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة، علي عبيد شلغم، إنه "تم تشكيل لجنة بأمر ديواني لإعادة الأرشيف الوطني العراقي" مشيرا إلى "وجود اجتماعات بمعية وزير الثقافة الدكتور أحمد فكاك البدراني مع السفارة الأميركية لأكثر من مرة، ومفاوضات عقدت مع المسؤولين بهذا الشأن".

‎وأكد مدير الهيئة، أن "الأرشيف خرج من العراق بموافقة رسمية ولمدة سنتين، لإجراء أعمال الصيانة عليه وإعادته إلى بغداد، إلا أن الجانب الأميركي قدم مبرراته لعدم إعادته لغاية الآن"، بحسب صحيفة الصباح.

‎وتابع قائلاً: إن "جميع الأوليات والتفاصيل المتعلقة بالأرشيف الوطني تخص الحضارة العراقية بشكل عام"، مبيناً أن "هذا الأرشيف هو إرث لابد من إعادته إلى موطنه الأصلي العراق".

ومن الجدير بالذكر أن الأرشيف اليهودي العراقي قد اخرج  عام 2003 الى أمريكا لأغراض الصيانة، الا انه لم تتم اعادته منذ اكثر من 20 عاما وحتى الان!

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