عمليات بغداد تعتقل عدد من المتهمين بجرائم الحرق والتهديد وتعاطي وترويج المخدرات

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن اعتقال عدد من المتهمين، بينهم متهم بجرائم "الحرق والتهديد" وعصابة "لتعاطي وترويج المواد المخدرة"، بالإضافة الى ضبط اسلحة واعتدة بجانبي الكرخ والرصافة، حيث ذكرت القيادة في بيانها، إنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات فرقة (المشاة السابعة عشر) والأولى، والالية شرطة اتحادية بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على (13) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بجرائم الحرق والتهديد وعصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكريستال".

وأوضحت القيادة، أن "قوة أخرى اعتقلت اخرين بقضايا (السرقة، مشاجرات مسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (الكمين، حي الجزائر/قضاء المحمودية، العبيدي، بسماية، الكرادة، الزعفرانية، الدورة) بجانبي الكرخ والرصافة".

وبيّنت أن "القوات سلمت المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".