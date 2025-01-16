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وزارة العدل تعلن بدء امتحانات نصف السنة داخل الأقسام السجنية


 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن انطلاق امتحانات نصف السنة داخل 26 مركزًا تعليميًا موزعًا على الأقسام السجنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية، معتبرة إياها خطوة تعكس اهتمام الوزارة بتعزيز فرص التعليم وإعادة التأهيل للنزلاء، فقد ذكرت الوزارة في بيان لها، إن "المراكز التعليمية تتوزع على 19 مركزًا لمحو الأمية، و3 مدارس للتعليم المسرع للمرحلة الابتدائية، إضافة إلى مدرستين للمرحلة الثانوية بنظام التعليم المسائي، ومركزين للتعليم الجامعي، ما يعكس تنوع الخيارات التعليمية المتاحة للنزلاء وفقًا لمستوياتهم الدراسية".

وأضافت الوزارة، أن "هذه الخطوة تأتي بناءً على المتابعة المباشرة من قبل معالي وزير العدل خالد شواني وإشراف قسم التدريب والتأهيل في دائرة الإصلاح العراقية المسؤول على تنظيم هذه الامتحانات"، مؤكدة التزامها بـ"ضمان سير العملية الامتحانية بشكل يحقق الأهداف المرجوة، ضمن خطة شاملة لدعم جهود إعادة إدماج النزلاء في المجتمع من خلال التعليم".

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